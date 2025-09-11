Beşiktaş'tan Jota Silva hamlesi!

Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Portekizli oyuncu Jota Silva için mutlu sona çok yakın.

calendar 11 Eylül 2025 18:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı kadrosuna katmaya yakın. 

Portekizli oyuncu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.



TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU

25 yaşındaki kanat oyuncusunun önceki gün Sporting Lizbon'a transferi için yapılan görüşmelerde evrakların yetişmemesi nedeniyle anlaşma iptal oldu. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın şansı arttı ve siyah-beyazlıların önündeki engeller kalkmış oldu.

PERFORMANSI

Geçtiğimi sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

