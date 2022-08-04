Trabzonspor sonrası Fenerbahçe'ye imza atan ve beklentilerin uzağında kalan Jose Sosa sözleşmesinin bitişi ile birlikte sarı lacivertli ekiple yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe'ye yıldız transferi olan imzayı atan Jose Sosa forma giydiği karşılaşmalarda vasatın üzerine çıkamadı.Fenerbahçe tribünleri ile de yıldızı barışmayan Jose Sosa futbol sahasından çok saha dışındaki magazin haberleri ile gündeme gelmişti. Trabzonspor formasıyla kaptanlığa kadar yükselerek çıktığı 99 karşılaşmada 16 gol 19 asistlik katkı sağlayan Jose Sosa, Fenerbahçe ile ise 63 karşılaşmada 4 gol 5 asistlik performans ile beklentilerin çok uzağında kalmıştı.Arjantinli yıldızın adı transferde Beşiktaş'la anıldı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun 2014-2016 arasında forma giydiği siyah-beyazlılara geri döneceği iddia edilmişti.Konuyla ilgili Beşiktaş tarafından açıklama geldi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Jose Sosa iddiaları hakkında A Spor'a açıklamalarda bulunurken transfer iddialarını yalanladı. Beşiktaş'ın Sosa'ya dair bir ilgisi bulunmuyor.