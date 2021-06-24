Beşiktaş'tan Joao Mario için 4 milyon euro

Beşiktaş, Inter forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario için teklifte bulunacak.Orta saha transferinde listesine İtalyan ekibi İnter'in formasını giyen Joao Mario'yu alan Siyah-Beyazlılar'ın, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için hazırladığı teklif belli oldu.Geçen sezonu Sporting'de kiralık olarak geçiren deneyimli futbolcu için Kartal'ın son İtalya şampiyonuna 4 milyon Euro önereceği belirtildi.Joao Mario geçtiğimiz sezon 34 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı