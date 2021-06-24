Beşiktaş'tan Joao Mario için 4 milyon euro

Beşiktaş, Inter forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario için devreye girdi

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'tan Joao Mario için 4 milyon euro
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24 Haziran 2021 13:20
Beşiktaş, Inter forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario için teklifte bulunacak.

Orta saha transferinde listesine İtalyan ekibi İnter'in formasını giyen Joao Mario'yu alan Siyah-Beyazlılar'ın, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için hazırladığı teklif belli oldu.

Geçen sezonu Sporting'de kiralık olarak geçiren deneyimli futbolcu için Kartal'ın son İtalya şampiyonuna 4 milyon Euro önereceği belirtildi.

Joao Mario geçtiğimiz sezon 34 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı




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