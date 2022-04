Beşiktaş'tan İrfan Can ve Halil atağı!

Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Transfer listesinde Göztepe'nin iki yıldızı Halil Akbunar ve İrfan Can Eğriyat olduğu öğrenildi.



Beşiktaş'ın Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar'ı transfer etmeyi planladığı ve bu isimler için sezon sonunda İzmir ekibinin kapısını çalacağı belirtildi.



Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oyuncu bulundurma zorunluluğundan dolayı Kartal, Türk oyuncuların transferine öncelik verecek. Beşiktaş'ın ilgilendiği Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesinde takımının küme düşmesi halinde serbest kalabileceği yönünde bir madde olduğu öğrenildi.



28 yaşındaki yıldız oyuncunun Göztepe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İrfan Can Eğribayat ise Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşılık düşünülüyor.





