14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci hamlesi!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi Beşiktaş'ın takibe aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci hamlesi!
İrfan Can Kahveci'ye Beşiktaş'tan sürpriz bir ilgi geldiği öne sürüldü.

Siyah-Beyazlılar'ın, 30 yaşındaki milli futbolcuyu yakından takip ettiği ve yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin aldığı kararla geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalan milli yıldız için transfer dedikoduları konuşulmaya başladı.

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Siyah-Beyazlılar'ın, oyuncunun mevcut durumunu değerlendirdiği ve ocak ayında resmi bir teklif yapabileceği ileri sürüldü.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli kanat oyuncusunun, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak son gelişmelerin ardından transferin önü açılabilir. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
