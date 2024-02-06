Beşiktaş'tan Insigne bombası!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Toronto FC forması giyen Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Insigne bombası!
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06 Şubat 2024 13:46
Son güncelleme 06 Şubat 2024 13:49
10 numara transferi arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta James Rodrigues'ten sonra bir yıldız daha gündeme geldi.

Siyah-beyazlı kulübün, uzun yıllar Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

B PLANI OLARAK GÜNDEMDE

Asıl mevkisi sol kanat olan ancak ofansif orta saha olarak da forma giyebilen 32 yaşındaki İtalyan futbolcu, Kanada'da Toronto FC takımında forma giyiyor.

Kartal'ın, James Rodrigues transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşın Insigne ile de temas kurduğu gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI 

Toronto formasıyla son olarak 21 maça çıkan Insigne, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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