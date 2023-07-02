Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması!

Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, Rob Holding için Arsenal ile Daniel Amartey için de menajeriyle pazarlık masasına oturacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması!
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02 Temmuz 2023 12:38
Yaz döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, İngiltere'de oyuncu avına çıktı.

Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, bir süredir görüşmelerin sürdüğü futbolcular ve kulüpleriyle bir araya gelmek için İngiltere'ye uçtu.

İLK HEDEF HOLDING

Kazancı'nın çantasında pek çok isim var. Siyah-beyazlıların ilk hedefi İngiliz stoper Rob Holding. Arsenal kiralamaya razı gelirse oyuncunun yıllık ücreti paylaşılacak.

AMARTEY'İN MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPACAK

Kazancı, Leicester City ile kontratı biten Amartey için de menajeriyle görüşme yapacak. Ceyhun Kazancı'nın, Ganalı stoperin imza parası ısrarını aşarak işi bitirmek istiyor. 

 
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