Beşiktaş'tan iki yıldıza paket teklif

Orta saha ve kanatlara yaratıcı bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Hollanda semalarında dolaşmaya devam ediyor. Ajax'ın Sırp yıldızı Dusan Tadic'i çok istemesine rağmen tecrübeli futbolcuyu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş Yönetimi, bu kez benzer özelliklere sahip olan başka futbolcuların peşinde.Orta sahanın merkezine tecrübeli isimleri takviye etmek isteyen Kara Kartal, uzun bir süredir Davy Klaassen için girişimlerini sürdürüyor. 30 yaşındaki on numara için yaz transfer sezonunun en başından beri uğraş verilirken, bu süre içerisinde yıldız oyuncunun yanına takım arkadaşı Steven Berghuis de eklendi.31 yaşındaki futbolcunun kulüple arasındaki bağlar kopmak üzere. Medya önünde takımı eleştiren, kadronun giderek zayıfladığının altını çizen deneyimli futbolcu,sözleri yönetimi kızdırdı, ayrılık yaklaştı.Bu durumu fırsat bilen Kara Kartal düğmeye bastı. Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, iki oyuncuyu aynı anda kadrosuna katabilmek için hazırlıklarında sona geldi. Buna göre Hollanda ekibi Ajax'a iki oyuncu için 3 milyon Euro'luk kiralama teklifi önerisi yapıldı.Kırmızı-Beyazlılar, ilk etapta öneriye sıcak bakmazken, Beşiktaş'ın bu teklifin yanına satın alma opsiyonunu da eklemesi sonrasında iki kulüp el sıkışma noktasına geldi. Ajax'ın, Klaassen ve Berghuis ile yolları ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Klaassen'in, Siyah-Beyazlı formayı giymek istediği belirtilirken, Berghuis için ikna turları başlayacak. İki oyuncu da Beşiktaş'a gelmek isterse artık transferin önünde bir engel gözükmüyor.