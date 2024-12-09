Beşiktaş'tan iki sezonda ilk derbi zaferi!

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki galibiyet özlemine son verdi.
Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ikişer maçta da kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezon ise sahasında mağlup ederek ligdeki derbi galibiyeti özlemine son verdi.
Beşiktaş, sezon başında ise Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup etmişti.
Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ikişer maçta da kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezon ise sahasında mağlup ederek ligdeki derbi galibiyeti özlemine son verdi.
Beşiktaş, sezon başında ise Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup etmişti.