Beşiktaş'tan iki sezonda ilk derbi zaferi!

Süper Lig'de geçen sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatan Beşiktaş, bu sezon ise sahasında Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'tan iki sezonda ilk derbi zaferi!
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09 Aralık 2024 10:52
Süper Lig'de sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki galibiyet özlemine son verdi.

Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ikişer maçta da kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezon ise sahasında mağlup ederek ligdeki derbi galibiyeti özlemine son verdi.

Beşiktaş, sezon başında ise Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup etmişti.

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