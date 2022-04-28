Beşiktaş'tan iki kulüple Rıdvan Yılmaz pazarlığı!

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Avrupa'nın iki kulübünden resmi transfer teklifi aldı.



Eintracht Frankfurt ile Torino, 20 yaşındaki genç futbolcu için resmi girişimlerde bulundu. Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz için kulübe 3 milyon euro öneren iki kulübün teklifi düşük bulunurken, siyah-beyazlıların beklentisinin daha yüksek olduğu ifade edildi.



Beşiktaş'ın milli futbolcu için 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ettiği belirtildi.



Siyah beyazlıların, başarı bonuslarıyla birlikte genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın transferinden 7 milyon euro'luk bir beklentisi olduğu dile getirildi.



