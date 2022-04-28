Beşiktaş'tan iki kulüple Rıdvan Yılmaz pazarlığı!

Beşiktaş, genç yıldız için 3 milyon euro öneren Eintracht Franfukt ve Torino'ya "6 milyon euro+bir sonraki satıştan %20 pay" yanıtını verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan iki kulüple Rıdvan Yılmaz pazarlığı!
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28 Nisan 2022 11:42
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Avrupa'nın iki kulübünden resmi transfer teklifi aldı.

Eintracht Frankfurt ile Torino, 20 yaşındaki genç futbolcu için resmi girişimlerde bulundu. Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz için kulübe 3 milyon euro öneren iki kulübün teklifi düşük bulunurken, siyah-beyazlıların beklentisinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın milli futbolcu için 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ettiği belirtildi.

Siyah beyazlıların, başarı bonuslarıyla birlikte genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın transferinden 7 milyon euro'luk bir beklentisi olduğu dile getirildi. 

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