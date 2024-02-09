Beşiktaş'tan üç isim için hamle! TFF'de lisans kaydı açıldı

Beşiktaş, Braga'nın ön liberosu Al Musrati, Legia Varşova'nın 10 numarası Ernest Muci ve De Graafschap forması giyen genç kanat oyuncusu Başar Önal transferleri için TFF'de lisans kaydı açtırdı.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan üç isim için hamle! TFF'de lisans kaydı açıldı
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09 Şubat 2024 13:46
Son güncelleme 09 Şubat 2024 15:21
Beşiktaş transferin son gününde hareketli saatler geçiriyor.

Siyah-Beyazlılar'ın kadrosuna katmak istediği Braga'nın ön liberosu Al Musrati, Legia Varşova'nın 10 numarası Ernest Muci ve De Graafschap forması giyen genç kanat oyuncusu Başar Önal transferleri için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde lisans kaydı açıldı.







SEZON PERFORMANSLARI 

Bu sezon Braga ile 20 maça çıkan Al Musrati, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

Ernest Muci ise Legia Varşova formasıyla bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 

Hollanda kulübüyle bu sezon 25 maça çıkan Başar Önal, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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