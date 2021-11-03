Beşiktaş'tan Idrissa Camara'ya yakın takip

Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer hareketliliği erken başladı. Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kara Kartal TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Ümraniyespor'un 23 yaşındaki golcüsü Idrissa Camara'yı yakın takipte.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Idrissa Camara'ya yakın takip
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03 Kasım 2021 12:14
Beşiktaş, TFF 1. Lig'de son dönemde ortaya koyduğu performansla, Ümraniyespor'un ön plana çıkan oyuncusu olan 23 yaşındaki forvet Idrissa Camara'yı gündemine aldı. Geçen sezon Hasic bu sezon ise Kartal Yılmaz'ı kiralık olarak verdiği Ümraniyespor'la ilişkileri iyi olan siyah beyazlı yönetim, futbolcunun transfer koşullarını öğrendi.

Tuzlaspor galibiyetinde, bir gol ve asistle belirleyici olan Senegalli oyuncu bu sezon 11 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 3 de asist yaparak 7 gole direkt katkı sağladı.

Fatih Karagümrük'ün dışında Antalyaspor ve Alanyaspor izleme ekipleri, Camara'yı yakından takip ediyor. 

 
 


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