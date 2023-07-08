Beşiktaş'tan hücuma takviye: Görüşmeler başladı

Beşiktaş hücum hattı için de transfer çalışmalarına devam ediyor.
Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanan siyah beyazlılar, Cremonese'den David Okereke için görüşmelere başladı.
25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için İtalyan ekibi ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.
Geçen sezon Cremonese ile 38 maça çıkan Okereke, 9 gol attı 3 asist yaptı.
Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanan siyah beyazlılar, Cremonese'den David Okereke için görüşmelere başladı.
25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için İtalyan ekibi ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.
Geçen sezon Cremonese ile 38 maça çıkan Okereke, 9 gol attı 3 asist yaptı.