Beşiktaş'tan hücuma takviye: Görüşmeler başladı

Beşiktaş David Okereke için girişimlere başladı. Siyah beyazlılar Cremonese kulübü ile Nijeryalı oyuncu için görüşüyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan hücuma takviye: Görüşmeler başladı
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08 Temmuz 2023 16:07
Beşiktaş hücum hattı için de transfer çalışmalarına devam ediyor.

Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanan siyah beyazlılar, Cremonese'den David Okereke için görüşmelere başladı.

25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için İtalyan ekibi ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.

Geçen sezon Cremonese ile 38 maça çıkan Okereke, 9 gol attı 3 asist yaptı.

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