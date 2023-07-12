Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na rest: "Kararı o verecek"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, milli oyuncu Halil Dervişoğlu transferinde pürüz yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na rest: 'Kararı o verecek'
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12 Temmuz 2023 13:57
Son güncelleme 12 Temmuz 2023 13:58
Hücum hattına transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta düşünülen adayların ilk sırasında yer alan Halil Dervişoğlu transferi bir türlü gerçekleşmedi.

Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonucunda fiyat yükselten Halil cephesine ilk teklifini yineleyen Beşiktaş, Brentford ile anlaştı ve Halil'in kararını beklemeye başladı.

REST GELDİ

Halil transferiyle ilgili olarak konuşan Beşiktaşlı yöneticiler "Biz Halil'e teklifimizi ilettik, bu teklifi kabul ederse anlaşma olur. Bizce bizim teklifimizle Halil'in istediği rakam arasında ciddi bir fark yok ancak oyuncu cephesi taleplerinde ısrarcı davranıyor. Biz teklifimizde bir değişiklik yapmayacağız. Halil şartlarımızı kabul ederse Beşiktaş'ta oynar, etmezse başka takımlara gidebilir" ifadelerini kullandı.

İSTATİSTİKLERİ

Kariyeri boyunca 180 kulüp maçına çıkan Halil Dervişoğlu, bu maçlarda 56 gol 31 asist kaydetti.

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