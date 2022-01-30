Beşiktaş'tan Güven Yalçın'a 6 milyon TL

İç transfer kapsamında Beşiktaş, Güven Yalçın'a sözleşme uzatma teklifinde bulunmaya hazırlanırken önerilecek rakam da netleşti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Güven Yalçın'a 6 milyon TL
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30 Ocak 2022 11:53
Güven Yalçın
Güven Yalçın
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı itibarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına sıkı hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş'ın sezon sonu biten sözleşmesini uzatmak istediği Güven Yalçın'la, Antalya kampında görüşme yapıldı. Takımın kaldığı otelde Güven'le bir araya gelen sportif direktör Ceyhun Kazancı, 22 yaşındaki forvete 4+1 yıllık mukavele teklifi yaptı.

Siyah-beyazlıların, yoluna Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan Güven Yalçın'a sezon başına 6 milyon TL garanti ücret vermeyi planladığı öğrenildi. 

 

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