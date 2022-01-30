Beşiktaş'tan Güven Yalçın'a 6 milyon TL

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı itibarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına sıkı hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
Beşiktaş'ın sezon sonu biten sözleşmesini uzatmak istediği Güven Yalçın'la, Antalya kampında görüşme yapıldı. Takımın kaldığı otelde Güven'le bir araya gelen sportif direktör Ceyhun Kazancı, 22 yaşındaki forvete 4+1 yıllık mukavele teklifi yaptı.
Siyah-beyazlıların, yoluna Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan Güven Yalçın'a sezon başına 6 milyon TL garanti ücret vermeyi planladığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın sezon sonu biten sözleşmesini uzatmak istediği Güven Yalçın'la, Antalya kampında görüşme yapıldı. Takımın kaldığı otelde Güven'le bir araya gelen sportif direktör Ceyhun Kazancı, 22 yaşındaki forvete 4+1 yıllık mukavele teklifi yaptı.
Siyah-beyazlıların, yoluna Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan Güven Yalçın'a sezon başına 6 milyon TL garanti ücret vermeyi planladığı öğrenildi.