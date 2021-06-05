Beşiktaş'tan Guti'ye tazminat

Beşiktaş eski Antrenörü Guti Hernandez, siyah-beyazlı kulübe karşı açtığı davayı kazandı.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde görülen davada, Beşiktaş'ın 164 bin 400 euroyu, yüzde 5 faiziyle ödemesine karar verildi.
İspanyol teknik adam, Mayıs 2019'da alacakları zamanında ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
FIFA ile başlayan süreç, daha sonra CAS'a taşınmıştı.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde görülen davada, Beşiktaş'ın 164 bin 400 euroyu, yüzde 5 faiziyle ödemesine karar verildi.
İspanyol teknik adam, Mayıs 2019'da alacakları zamanında ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
FIFA ile başlayan süreç, daha sonra CAS'a taşınmıştı.