Beşiktaş'tan Guti'ye tazminat

Beşiktaş eski Antrenörü Guti Hernandez, siyah-beyazlı kulübe karşı açtığı davayı kazandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Guti'ye tazminat
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05 Haziran 2021 09:40
Beşiktaş eski Antrenörü Guti Hernandez, siyah-beyazlı kulübe karşı açtığı davayı kazandı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde görülen davada, Beşiktaş'ın 164 bin 400 euroyu, yüzde 5 faiziyle ödemesine karar verildi.

İspanyol teknik adam, Mayıs 2019'da alacakları zamanında ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

FIFA ile başlayan süreç, daha sonra CAS'a taşınmıştı.


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