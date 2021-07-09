Beşiktaş'tan Gravillon sürprizi

Beşiktaş savunmaya takviye için Inter forması giyen başarılı oyuncuyu düşünüyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Gravillon sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2021 13:18
Andreaw Gravillon
Andreaw Gravillon
Lorient
Defansa takviye düşünen Beşiktaş'ın sürpriz bir isme teklif yaptığı iddia edildi. Inter'den Andreaw Gravillon'un Kartal'ın listesinde olduğu ileri sürüldü.

Geçen sezonu Lorient'e kiralık geçiren Fransız sağ stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu öne sürüldü.

Fransız basınına göre kulüpler temaslarını sürdürürken Beşiktaş'ın da devrede olduğu konuşuluyor.



 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.