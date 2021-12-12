Beşiktaş'tan Goulart'a resmi teklif!

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın Brezilyalı forvet Ricardo Goulart'a resmi teklif yaptığı belirtildi.



Globo'nun haberine göre Beşiktaş'ın geçen ay Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den sözleşmesini fesh ederek ayrılan Goulart'a resmi teklif yaptığı yazıldı. Fluminense'nin kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü belirtilen Goulart için Beşiktaş'ın da yarışa katıldığı ve oyuncu için kıyasıya bir rekabet oluştuğu ifade edildi.



7 yıldır Çin'de futbol hayatını sürdüren Ricardo Goulart, ülkede bulunduğu süre içerisinde çıktığı 131 maçta 81 gol atıp 45 asist yaparak oldukça yüksek bir ortalama yakalamıştı.



30 yaşında ve 1,85 boyunda olan Goulart, Çin'den ayrılmadan önce ise 13 maçta 7 gol 1 asistlik istatistik yakalamıştı.





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