Beşiktaş'tan Ghezzal ve Welinton açıklaması

Beşiktaş'ta Ghezzal ve Welinton'un adalesinde gerilim ile ödem tespit edildi. İki oyuncu da Altay maçında olmayacak.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaş'tan Ghezzal ve Welinton açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2021 12:17
Beşiktaş'ta Ghezzal ve Welinton için sakatlık açıklaması yapıldı ve bilgilendirme mesajı paylaşıldı. İki oyuncu da Altay maçında forma giyemeyecek.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama...

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

ATİBA'DA CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI

Beşiktaş'a tek iyi haber Atiba'dan geldi. MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı ve Altay karşısında kadroda yer alacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK LİSTESİ

Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Rachid Ghezzal
Michy Batshuayi
Welinton
Valentin Rosier (Kırmızı Kart)


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.