Beşiktaş'tan Ghezzal ve Welinton açıklaması

Beşiktaş'ta Ghezzal ve Welinton için sakatlık açıklaması yapıldı ve bilgilendirme mesajı paylaşıldı. İki oyuncu da Altay maçında forma giyemeyecek.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama...
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"
ATİBA'DA CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI
Beşiktaş'a tek iyi haber Atiba'dan geldi. MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı ve Altay karşısında kadroda yer alacağı bildirildi.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK LİSTESİ
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Rachid Ghezzal
Michy Batshuayi
Welinton
Valentin Rosier (Kırmızı Kart)
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama...
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"
ATİBA'DA CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI
Beşiktaş'a tek iyi haber Atiba'dan geldi. MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı ve Altay karşısında kadroda yer alacağı bildirildi.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK LİSTESİ
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Rachid Ghezzal
Michy Batshuayi
Welinton
Valentin Rosier (Kırmızı Kart)