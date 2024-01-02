Beşiktaş'tan genç yeteneğe yeni sözleşme

Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaşımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı." ifadelerini kullandı.



Samet Aybaba'nın katılımıyla imzalanan sözleşmede tecrübeli futbol adamı şu açıklamalarda bulundu:



"Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılında kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih'ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin."



İmzaladığı sözleşmeden memnuniyet duyan Semih Kılıçsoy, " Başkanımız Hasan Arat'a ve Samet Aybaba'ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum" ifadelerini kullandı.



12 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maçta süre bulabilen Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

Beşiktaş , kulübün alt yapısından yetişen genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy ile 2028'e kadar sözleşme uzattığını açıkladı.Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada,