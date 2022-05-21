Beşiktaş'tan genç isme profesyonel sözleşme!

Beşiktaş, 2004 doğumlu genç oyuncu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'tan genç isme profesyonel sözleşme!
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21 Mayıs 2022 00:58
Beşiktaş Kulübü, 2004 doğumlu genç oyuncu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2016 yılından bu yana gelişimini futbol akademimizde sürdüren 2004 doğumlu defans oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Aytuğ Batur Kömeç'e başarılar dileriz." denildi.

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