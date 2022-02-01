Beşiktaş'tan Gedson için sürpriz harekat!

Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Gedson'u sezon sonunda transfer etmek için harekete geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Gedson için sürpriz harekat!
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01 Şubat 2022 23:50
Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

Siyah - beyazlılar, adı Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes için devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberne göre, Beşiktaş'ın Benfica'ya 6 milyon euroluk resmi teklifini ilettiği kaydedildi. Siyah - beyazlı yönetimin, Benfica ile temasa geçtiği belirtildi.

"GELECEĞİ BELİRSİZ"

Benfica Teknik Direktörü Nelsson Verissimo, Gedson Fernandes için konuşmuştu.

Verissimo, Gedson'un geleceğinin belirsiz olduğunu söyleyerek, "Hala geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz var; Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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