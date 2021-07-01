Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan itirafı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, iki transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan transferlerinde rakip oldu.



Beşiktaşı yönetici Emre Kocadağ, Galatasaray'ın da gündeminde olan Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



"GEDSON'U KİRALARLARSA İSTERİZ"



Emre Kocadağ "Gedson Fernandes için önerildi. Ancak gündemde değil. Çünkü Benfica satmak istiyor. Kiralamak isterlerse, bakarız Sergen Hoca isterse, talip oluruz." dedi.



"KAAN AYHAN'A TALİBİZ"



Sassuolo'da oynayan milli futbolcu Kaan Ayhan için de konuşan Emre Kocadağ "Kaan Ayhan 'Hayır' denebilecek bir oyuncu değil. Hem Türk, hem de birçok bölgede oynuyor. Kulübüyle görüşmeyi planlıyoruz. Kadromuzda görmek isteriz." ifadelerini kullandı.



"SÖRLOTH İLE İLGİLENMİYORUZ"



Leipzig'in kiralık olarak göndereceği konuşulan ve Trabzonspor ile de adı geçen Alexander Sörloth'la ilgili de açıklama yapan Emre Kocadağ "Alexander Sörloth'a ilgimiz yok." şeklinde konuştu.



