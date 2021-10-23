Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için dev prim!

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi için kişi başı 30 bin TL prim dağıtma kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için dev prim!
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23 Ekim 2021 12:23
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde art arda kötü sonuçlar alan Beşiktaş, bu hafta oynanacak Galatasaray derbisiyle tekrar yükselişe geçmek istiyor. Siyah-Beyazlı yönetim dev maç için kesenin ağzını açtı.

Lig ve Avrupa arenasında peş peşe alınan mağlubiyetler, takım ve teknik ekiple birlikte yönetimin de moralini bozdu. Olumsuz gidişatı tersine çevirmek için Galatasaray karşılaşmasını önemli bir fırsat olarak gören idareciler, oyuncuların motivasyonunu artırmak için düğmeye bastı.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN KİŞİ BAŞI 30 BİN TL PRİM

Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı aldı. Bu doğrultuda pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. 

 

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