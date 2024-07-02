Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer: Delgado!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Dominikli basketbolcu Angel Delgado'yu transfer etti.



Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, son iki sezonda Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Delgado, geçen sezon 8,5 sayı ve 9,4 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.









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