Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar'dan gelen teklifler sonrası ayrılığı yakın gören, hücuma takviye için harekete geçerek'yi gündemine aldı.Club Brugge döneminden bu yana takip edilen 25 yaşındaki futbolcuyu almaya kararlı olan, Cremonese'ye 4 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi ileterek pazarlıkları başlattı.Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncuda şartları zorlayacak olan yönetim, İtalyanlardan gelecek yanıta kilitlendi.Geçtiğimiz sezon Serie A'da forma giyen ancak takımının küme düşmesine engel olamayan Nijeryalı forvet, bir alt ligde mücadele etmek istemiyor. Bunu kulübüne de bildirengelen teklifi kabul edeceğini kaydetti., Cremonese kiralama seçeneğini reddederse direkt bonservis için de bir öneri sunacak. Geçtiğimiz sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 38 maçta 2558 dakika sahada kalan hücum oyuncusu, 9 gol, 3 asistle sezonu tamamlamıştı.29 Ağustos 1997 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur. Gerçek adı daşeklindedir.Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patrick Bastianelli yapmaktadır., sağ ayağını kullanmaktadır.futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir:3 Eylül 2015 yılında Lavagnese6 Ocak 2016 yılında Spezia U191 Temmuz 2016 yılında Spezia Calcio16 Ocak 2018 yılında Cosenza30 Haziran 2018 yılında Spezia Calcio9 Temmuz 2019 yılında Club Brugge12 Ağustos 2021 yılında Venezia30 Haziran 2022 yılında Club Brugge28 Temmuz 2022 yılında Cremonese