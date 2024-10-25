Beşiktaş'tan flaş derbi paylaşımı!

Beşiktaş, Galatasaray ile pazartesi günü oynayacakları derbi öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.
Siyah beyazlı takım, resmi x hesabından, "İnleyecek Sami Yen ''Beşiktaş'' diye!" ifadelerini kullandı.
Yapılan videolu paylaşımda ayrıca kum saati ve alev emojisi de kullanıldı.
Beşiktaş'ın yaptığı bu paylaşım siyah beyazlı takımın taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.
Siyah beyazlı takım, resmi x hesabından, "İnleyecek Sami Yen ''Beşiktaş'' diye!" ifadelerini kullandı.
Yapılan videolu paylaşımda ayrıca kum saati ve alev emojisi de kullanıldı.
Beşiktaş'ın yaptığı bu paylaşım siyah beyazlı takımın taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.