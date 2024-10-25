Beşiktaş'tan flaş derbi paylaşımı!

Beşiktaş, Galatasaray ile pazartesi günü oynayacakları derbi öncesi flaş bir paylaşım yaptı.

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Beşiktaş'tan flaş derbi paylaşımı!
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25 Ekim 2024 21:04
Beşiktaş, Galatasaray ile pazartesi günü oynayacakları derbi öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.

Siyah beyazlı takım, resmi x hesabından, "İnleyecek Sami Yen ''Beşiktaş'' diye!" ifadelerini kullandı.

Yapılan videolu paylaşımda ayrıca kum saati ve alev emojisi de kullanıldı.

Beşiktaş'ın yaptığı bu paylaşım siyah beyazlı takımın taraftarları tarafından büyük ilgi gördü. 

 
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