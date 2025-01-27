Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer teklifi: Cengiz Ünder

Beşiktaş, Cengiz Ünder transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer teklifi: Cengiz Ünder
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27 Ocak 2025 16:37
Beşiktaş'tan transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Cengiz Ünder için harekete geçti.

FENERBAHÇE'YE TEKLİF

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ve cevap için beklemeye geçti.

Cengiz Ünder, İtalyan ekibi Torino'nun da transfer gündeminde yer alıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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