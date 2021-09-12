Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer açıklandı

Beşiktaş, milli basketbolcusu Şehmus Hazer'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer açıklandı
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12 Eylül 2021 18:32
Beşiktaş, uzun süredir transferi için görüşmeler yapılan Şehmus Hazer için Fenerbahçe ile anlaşıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Şehmus Hazer'e Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Şehmus Hazer, bu transfer esnasında büyük de bir fedakarlık yaptı. Beşiktaş, Şehmus için 800 bin dolar bonservis elde etti. Bunun 650 bin dolarlık kısmını Fenerbahçe ödeyecek. 150 bin dolarlık kısmını da Şehmus Hazer, transferi tamamlamak için cebinden ödeyecek.

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