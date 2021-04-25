Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye OLAY mesajlar

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Şampiyonluk için de mesaj veren Emre Kocadağ, "İttire kaktıra arefeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz." dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın sonrasında konuştu ve Fenerbahçe'de son dönemdeCüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösteren yönetici, "Mutluyuz bu akşam, Kayserispor'a da başarılar. Hafta başından beri eksikler vardı, yapılan algılar var, sosyal medyada özellikle. Bu algılara, konuşulanlara kulaklarımızı kapattık ve maça konsantre olduk. Her şeye rağmen sahada mücadele eden Beşiktaş forması ve 11 tane aslan gibi sporcumuz sahada mücadele ettiler, hakkıyla kazandılar. Cüneyt hoca bizi dünyada temsil eden bir hakem, saygımız var ama bu akşam gösterdiği performans ona çok yakışmadı. Bugünkü performansı geçmişi arattı.Aynısı Ankaragücü ve Kasımpaşa maçında, rakip teknik direktörler hakemlerden önce oyuncu değiştirerek atılmalarını engellemişti. Bunlar manidar." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe için mesaj yollayan Kocadağ, "Bunun yanında çok merak ettiğimiz başka bir konu daha var. Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kamera karşısına eçenler, son birkaç haftadır sessiz sakin kalıyorlar.Memnuniyetsizlik gitti, memnuniyet geldi, bu ilginç, bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Bu düzenle gitmez diyenler sessizliğe büründü, merakla nedenini bekliyoruz. Bir memnuniyet oluşmuş, yoksa her maç sonunda 3-4 yönetici ve iPadlerle sunum yapanlar, VAR çizgisi çeken adamın evindeki ailesine kadar alıştırılması gerekiyor denen adamlar sessizliğe büründüler." dedi.Atiba ve Larin için de konuşan Emre Kocadağü, "Atiba'nın çok ciddi bir şeyi yok, Larin de bizimle olacak diye düşünüyorum. Bu hafta içi değerlendireceklerdir, Salı günü uçağa bineceğiz, uçakta olurlarsa kadroda da olurlar." diye konuştu.