Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine kanca

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve çıktığı son 6 resmi maçın 5'ini kaybeden Beşiktaş, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Siyah beyazlılar bir dönem adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Cristian Pavon için girişimlere başlayacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine kanca
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09 Kasım 2021 14:13
Cristian David Pavón
Cristian David Pavón
Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başlayamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 4 maçını da kaybeden Kartal, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde bulunuyor.

Gözünü ocak ayı transfer dönemine çeviren Beşiktaş, bir dönem adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Cristian Pavon'u listesine aldı. Siyah beyazlıların Arjantinli yıldız için girişimlere başlayacağı öğrenildi.

CRISTIAN PAVON KİMDİR?

21 Ocak 1996 doğumlu olan Cristian Pavon, 2014 yazında 3.45 milyon Euro bedelle CA Talleres takımından Boca Juniors'a transfer oldu. Arjantin devinde forma şansı bulmakta zorlanan Arjantinli futbolcu, Colon ve LA Galaxy takımlarına kiralandı. Bu sezon Boca'ya dönen Pavon, çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...  


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