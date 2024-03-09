Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme!

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Olağan Divan Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2024 14:03
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Olağan Divan Kurul Toplantısı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a çarpıcı göndermelerde bulundu. 

Başkan, Tevfik Yamantürk, "Beşiktaş'ta çok güzel şeyler oluyor. Değerli başkan ve yönetimi biz sormadan bizi bilgilendiriyorlar. İyi yönetici sorulmadan hesap verir.'' dedi.

"RAKİPLERİMİZİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİSİ HASTALIKLI"

Tevfik Yamantürk rakipleriyle alakalı konuşarak, "Rakiplerimizin birbirleri arasındaki ilişki bana hastalıklı bir ilişki gibi geliyor. Beşiktaş olarak bunun dışında kaldığımız için mutluyum, gururluyum." ifadelerini kullandı. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery