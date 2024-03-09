Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme!

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Olağan Divan Kurul Toplantısı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a çarpıcı göndermelerde bulundu.
Başkan, Tevfik Yamantürk, "Beşiktaş'ta çok güzel şeyler oluyor. Değerli başkan ve yönetimi biz sormadan bizi bilgilendiriyorlar. İyi yönetici sorulmadan hesap verir.'' dedi.
"RAKİPLERİMİZİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİSİ HASTALIKLI"
Tevfik Yamantürk rakipleriyle alakalı konuşarak, "Rakiplerimizin birbirleri arasındaki ilişki bana hastalıklı bir ilişki gibi geliyor. Beşiktaş olarak bunun dışında kaldığımız için mutluyum, gururluyum." ifadelerini kullandı.
Başkan, Tevfik Yamantürk, "Beşiktaş'ta çok güzel şeyler oluyor. Değerli başkan ve yönetimi biz sormadan bizi bilgilendiriyorlar. İyi yönetici sorulmadan hesap verir.'' dedi.
"RAKİPLERİMİZİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİSİ HASTALIKLI"
Tevfik Yamantürk rakipleriyle alakalı konuşarak, "Rakiplerimizin birbirleri arasındaki ilişki bana hastalıklı bir ilişki gibi geliyor. Beşiktaş olarak bunun dışında kaldığımız için mutluyum, gururluyum." ifadelerini kullandı.
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