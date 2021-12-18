Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisine videolu hazırlık

Beşiktaş'ın antrenörü Önder Karaveli, Fenerbahçe derbisine özel hazırlık içine girdi ve önemli çalışmalar yaptı.

Haber; Sözcü
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisine videolu hazırlık
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18 Aralık 2021 14:32
Beşiktaş'ta derbiye takımı hazırlayan U19 Takımı Teknik Direktörü Önder Karaveli, oyuncularıyla yakaladığı sinerjiyi galibiyete dönüştürmenin peşinde. Genç çalıştırıcı, Kadıköy'de savunma futbolu tercih etmeyecek.

KLİP HAZIRLATTI

Orta alanda Josef ve Pjanic'in tecrübesinden yararlanmak isteyen Karaveli, Can Bozdoğan'a ise özel görev verdi. Genç futbolcunun şiddetli depar potansiyelini kullanacak Önder Hoca, orta alana dinamizm getirecek. Karaveli, topun kendi oyuncularının ayağında olmasını istiyor.

Ayrıca Fenerbahçe'nin defans hatalarından bir klip hazırlatıldı. Rakip oyuncuların basit hatalarının cezalandırılmasını isteyen Önder Karaveli, Can'dan hem pres hem de hücuma çıkışlarda skor bekliyor.


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