FEGHOULI 2 MİLYON EURO TALEP ETTİ

BEŞİKTAŞ'IN FEGHOULI'YE TEKLİFİ

5 SEZON GALATASARAY'DA OYNADI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş ile ilgili transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, son olarak Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Sofiane Feghouli'nin menajeriyle bir araya geldiği ve futbolcunun senelik 2 milyon euro talep ettiği iddia edildi.Siyah-beyazlılar ise futbolcuya bonuslar ve imza parasıyla beraber Cezayirli oyuncuya toplam 1.5 milyon euro civarında bir teklif sundu. Kazancı, bu rakam üstünden görüşme yapmak isterlerse Beşiktaş'ın kapılarının açık olduğunu Feghouli cephesine iletti.Feghouli 2017-2018 sezonunda West Ham United takımından Galatasaray'a transfer olmuştu. Cezayirli oyuncu 5 sezon Galatasaray forması giydi. 162 karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giren Feghouli, 34 gol katkısı sağladı. Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takım formasıyla 54 karşılaşmada görev aldı ve 19 gol attı.