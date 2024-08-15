Beşiktaş'tan Faye'ye 10 milyon euro'luk teklif

Beşiktaş, 20 yaşındaki stoper Mikayil Faye için Barcelona'ya 10 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan Faye'ye 10 milyon euro'luk teklif
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15 Ağustos 2024 14:47
Son güncelleme 15 Ağustos 2024 14:50
Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir transfer daha yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Siyah-beyazlılar için İspanya'dan Mikayil Faye iddiası gündeme geldi. İspanya'dan Sport'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Faye için Barcelona'ya 10 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Barcelona'nın Faye için çok sayıda kiralama teklifi aldığı ancak Katalan ekibinin planının genç oyuncuyu bonservisiyle satmak ve sözleşmeye geri satın alma maddesi koymak olduğu öne sürüldü.

PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR

Faye'yi takip eden takımlar olarak Rennes, Inter ve Porto gösterildi. Bu takımlar arasından Inter'in daha az maliyetli olduğu için Arjantinli Tomas Palacios'a yöneldiği, Porto'nun ise Faye için teklifinin 6 milyon euro olduğu ve temaslar devam etmesine rağmen görüşmelerden sonuç çıkmadığı kaydedildi.

BARCELONA'NIN BEKLENTİSİ

Barcelona'nın Faye için bonservis beklentisinin ise 15 milyon euro olduğu öne sürüldü. Faye'yi 2 milyon euro'ya kadrosuna katan Katalan ekibinin, genç oyuncuyu istediği rakama satması durumunda maaş bütçesi adına önemli bir kaynak yaratacağı kaydedildi.

Stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Faye'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Mikayil Faye'nin Barcelona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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