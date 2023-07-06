Beşiktaş, Emre Bilgin'in Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
İşte o açıklama;
"Emre Bilgin, VavaCarsFatih Karagümrük Spor Kulübü'ne Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
DETAYLAR BİRAZDAN...
İşte o açıklama;
"Emre Bilgin, VavaCarsFatih Karagümrük Spor Kulübü'ne Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
DETAYLAR BİRAZDAN...