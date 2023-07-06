Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük'e transfer!

Beşiktaş, Emre Bilgin'in Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük'e transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 12:07
Beşiktaş, Emre Bilgin'in Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu. 

İşte o açıklama; 

"Emre Bilgin, VavaCarsFatih Karagümrük Spor Kulübü'ne Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

DETAYLAR BİRAZDAN...
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery