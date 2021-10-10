Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala'nın teklifine ret

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın yaptığı, "Sözleşmemi yenileyelim. Kafam rahat konsantre olayım" talebine olumsuz yanıt geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala'nın teklifine ret
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10 Ekim 2021 11:13
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, yönetime yeni sözleşme önerisinde bulundu. Ancak aldığı cevaba şaşırdı.

31 yaşındaki oyuncunun yaptığı, "Sözleşmemi yenileyelim. Kafam rahat konsantre olayım" talebine yönetimin olumsuz cevap verilmesi yıldız futbolcunun keyfini kaçırdı.

Sergen Yalçın, gelecek sezon 7+4 olacak yabancı kontenjanını daha efektif bir mevkide kullanmak istediği için olağanüstü bir durum olmadığı sürece yönetim N'Sakala'ya yeni sözleşme önermeyi düşünmüyor.


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