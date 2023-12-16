Beşiktaş'tan EuroLeague yönetimiyle görüşme

Beşiktaş'ta basketbol oynayan yeni başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün THY EuroLeague katılabilmesi için görüşmelere başlayacaklarını resmen açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan EuroLeague yönetimiyle görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2023 14:01
Divan Kurulu toplantısında konuşan Hasan Arat, 2024 yılının ilk ayında EuroLeague için görüşeceklerini duyurdu.

Hasan Arat yaptığı açıklamada "Ocak'ta Hüseyin Yücel ile Euroleague'e wilcard almak için görüşmelere gideceğiz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hasan Arat "Beşiktaş ile Bahçeşehir'in birleşmesi de inşallah gerçekleşecek. Bu büyük bir proje." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery