Beşiktaş'tan EuroLeague yönetimiyle görüşme

Divan Kurulu toplantısında konuşan Hasan Arat, 2024 yılının ilk ayında EuroLeague için görüşeceklerini duyurdu.



Hasan Arat yaptığı açıklamada "Ocak'ta Hüseyin Yücel ile Euroleague'e wilcard almak için görüşmelere gideceğiz." dedi.



Açıklamalarına devam eden Hasan Arat "Beşiktaş ile Bahçeşehir'in birleşmesi de inşallah gerçekleşecek. Bu büyük bir proje." ifadelerini kullandı.





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