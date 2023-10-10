Beşiktaş'tan EuroCup'ta ikinci galibiyet

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta Prometey 'i mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan EuroCup'ta ikinci galibiyet
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10 Ekim 2023 21:50
Son güncelleme 10 Ekim 2023 22:21
BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, Ukrayna'nın Prometey takımını 92-70 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar gruptaki ikinci galibiyetini alırken, Prometey ise ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü hafta maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana ile 18 Ekim Çarşamba günü sahasında karşılaşacak.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Robert Vyklicky (Çekya), Gentian Cici (Almanya), Maxime Boubert (Fransa)

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 22, Berk İbrahim Uğurlu 7, Hammonds 5, Mitchell 12, Delgado 11, Yiğit Arslan 24, Berkan Durmaz 4, Samet Yiğitoğlu 2, Kerem Kuthan Konan 2, Yağız Aksu 3, Ata Özbek

Prometey: Keene 3, Reed, Agada 12, Lypovyy 3, Odiase 16, March 6, Kelly 7, Balvin 9, Sydorov 2, Sanon 7, Tkachenko 5

1. Periyot: 20-17

Devre: 46-34

3. Periyot: 68-51

5 faulle çıkan: 39.19 Mitchell (Beşiktaş Emlakjet)

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