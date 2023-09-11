Beşiktaş'tan eski oyuncusu için hamle

Beşiktaş; Başakşehir ve Samsun'un istediği Umut Meraş'ın ayrılması durumunda eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı gündemine alacak. Levent Mercan ve Cenk Şen de diğer adaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan eski oyuncusu için hamle
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11 Eylül 2023 08:46
Eric Bailly'yi kadrosuna katmasının ardından transferde beklemeye geçen Beşiktaş'ta gözler Umut Meraş'ın durumuna çevrildi.

Başakşehir ve Samsunspor'un talip olduğu sol bekin, daha fazla oynayabilmek adına gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

RIDVAN YILMAZ APRONDA

Ayrılık olasılığı nedeniyle liste oluşturan siyah-beyazlılar, eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı da gündemine dahil etti.

Ancak 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı ve Rangers'ta kalmak istediği belirtildi.



LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Beşiktaş'ın listesinde Levent Mercan ve Cenk Şen de bulunuyor. Levent'in Karagümrük'le sözleşme yenilemesi nedeniyle bu transfer zor gözükürken, Kartal'ın Cenk için henüz Bodrumspor'la temasa geçmediği kaydedildi.  

 
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