Beşiktaş'tan Ekambi atağı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine yeni bir ismi aldı.
BONSERVİSİNİ ALIRSA...
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi'yi gündemine aldı.
Haberde Kamerunlu futbolcu, kulübüyle bonservisini feshederse, temasa geçilecek.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Geçtiğimiz sezonu Rennes'de kiralık geçiren 30 yaşındaki oyuncu Lyon'a geri döndü. Kanatta görev yapan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Yıldız oyuncu Rennes formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
BONSERVİSİNİ ALIRSA...
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi'yi gündemine aldı.
Haberde Kamerunlu futbolcu, kulübüyle bonservisini feshederse, temasa geçilecek.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Geçtiğimiz sezonu Rennes'de kiralık geçiren 30 yaşındaki oyuncu Lyon'a geri döndü. Kanatta görev yapan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Yıldız oyuncu Rennes formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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