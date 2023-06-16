Beşiktaş'tan Ekambi atağı!

Beşiktaş, bonservisi Lyon'da bulunan Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Ekambi atağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2023 19:03
Son güncelleme 16 Haziran 2023 19:28
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine yeni bir ismi aldı.

BONSERVİSİNİ ALIRSA...

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi'yi gündemine aldı.

Haberde Kamerunlu futbolcu, kulübüyle bonservisini feshederse, temasa geçilecek. 

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Geçtiğimiz sezonu Rennes'de kiralık geçiren 30 yaşındaki oyuncu Lyon'a geri döndü. Kanatta görev yapan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Yıldız oyuncu Rennes formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery