Beşiktaş'tan Edgar Ie hamlesi!

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Trabzonspor'un sözleşmesini fesh ettiği Edgar için devrede...

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Beşiktaş'tan Edgar Ie hamlesi!
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26 Şubat 2022 13:15
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi... Sakatlığından dolayı sezonu kapatan ve bu yüzden de Trabzonspor ile sözleşmesini devre arası fesih eden Edgar Ie'nin Beşiktaş ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı ekipte Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Edgar Ie'nin transfer şartlarını masaya yatırdığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.


Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki Portekizli stoper için bonservis bedeli ödemeyecek. 7.5 milyon Euro piyasa değeri olan Edgar Ie'deki tek handikap ise sakatlığı... Tecrübeli oyuncunun sahalara dönmesi Eylül ayını bulabilir. Yeni sezon kamp çalışmalarında yer alamayacak yıldız oyuncunun sakatlık durumu Beşiktaş Yönetimi'ni ikilemde bırakıyor.

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