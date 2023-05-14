Beşiktaş'tan düşen takımlara yakın takip

Beşiktaşlı yetkililer, Avrupa'nın büyük liglerinde düşmeye oynayan takımlarından oyuncu almak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'tan düşen takımlara yakın takip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2023 13:28
Yeni sezon için kamp dönemi başlamadan, yeni transferlerin yapılmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş, Avrupa'nın büyük liglerinde düşmeye oynayan takımlarından transfer yapmanın peşinde.

Ucuz ama kaliteli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlıların, yakın takibe aldığı takımlar arasında Soutampton, Cremonese ve Elche gibi takımlar yer alıyor.

Beşiktaşlı yetkililer Cremonese'nin golcüsü David Okereke, Southampton'ın 10 numarası Joe Aribo ve Elche'nin ön liberosu Gerard Gumbau'u listesine dahil etti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery