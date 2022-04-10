Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya yeni teklif

Beşiktaş Yönetimi, Domagoj Vida'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya yeni teklif
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10 Nisan 2022 12:04
Beşiktaş'ın, Teknik Direktör Valerien Ismael'in kadroda tutulmasını istediği Hırvat stopere kısa süre içinde yıllığı 1.5 milyon eurodan 2 senelik yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

29 Nisan'da 33 yaşına girecek Vida'nın takımda kalmayı çok istediği aktarıldı. Mevcut yıllık garanti ücreti yaklaşık 3 milyon euro olan deneyimli futbolcunun 1.5 milyon euroluk teklifi büyük olasılıkla kabul edeceği vurgulandı. 

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