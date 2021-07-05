Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımda yüksek maaş alan oyunculara gelecek tekliflere de açık durumda.
Sözleşmesinin son senesinde olan Vida'ya, daha düşük ücretten 3 yıllık yeni kontrat yapmak isteyen yönetim, Hırvat oyuncunun bu teklifi kabul etmemesi halinde satış için teklifleri değerlendirmeye alacak.
Ayrıca; Sergen Yalçın'ın mutlaka 10 numara istemesinden dolayı, gözden tamamen düşen Ljajic'in de satılması büyük bir önem taşıyor ve Beşiktaş Ljajic için tüm tekliflere açık.
Sözleşmesinin son senesinde olan Vida'ya, daha düşük ücretten 3 yıllık yeni kontrat yapmak isteyen yönetim, Hırvat oyuncunun bu teklifi kabul etmemesi halinde satış için teklifleri değerlendirmeye alacak.
Ayrıca; Sergen Yalçın'ın mutlaka 10 numara istemesinden dolayı, gözden tamamen düşen Ljajic'in de satılması büyük bir önem taşıyor ve Beşiktaş Ljajic için tüm tekliflere açık.