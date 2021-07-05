Beşiktaş'tan Domagoj Vida kararı!

Sözleşmesinin son senesinde olan Domagoj Vida'ya, daha düşük ücretten 3 yıllık yeni kontrat yapmak isteyen yönetim, Hırvat oyuncunun bu teklifi kabul etmemesi halinde farklı bir yol izleyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Domagoj Vida kararı!
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05 Temmuz 2021 15:13
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımda yüksek maaş alan oyunculara gelecek tekliflere de açık durumda.

Sözleşmesinin son senesinde olan Vida'ya, daha düşük ücretten 3 yıllık yeni kontrat yapmak isteyen yönetim, Hırvat oyuncunun bu teklifi kabul etmemesi halinde satış için teklifleri değerlendirmeye alacak.

Ayrıca; Sergen Yalçın'ın mutlaka 10 numara istemesinden dolayı, gözden tamamen düşen Ljajic'in de satılması büyük bir önem taşıyor ve Beşiktaş Ljajic için tüm tekliflere açık. 


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