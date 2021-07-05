Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımda yüksek maaş alan oyunculara gelecek tekliflere de açık durumda.



Sözleşmesinin son senesinde olan Vida'ya, daha düşük ücretten 3 yıllık yeni kontrat yapmak isteyen yönetim, Hırvat oyuncunun bu teklifi kabul etmemesi halinde satış için teklifleri değerlendirmeye alacak.



Ayrıca; Sergen Yalçın'ın mutlaka 10 numara istemesinden dolayı, gözden tamamen düşen Ljajic'in de satılması büyük bir önem taşıyor ve Beşiktaş Ljajic için tüm tekliflere açık.



