Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Atalanta'dan 30 yaşındaki stoper Berat Djimsiti ile temasa geçti.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi
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27 Ağustos 2023 09:40
Beşiktaş transfer haberleri: Stoper transferi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.

Siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen 30 yaşındaki Berat Djimsiti ile temasa geçti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli stoperin Atalanta ile 2026 yıına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2018 yılından bu yana Atalanta forması giyen Djimsiti, İtalyan ekibinde 187 maçta sahaya çıktı ve 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.





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