Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik; En iyi ikinci sezon

Ligdeki golcü profili ile dikkat çeken Beşiktaş, son 10 yık göz önüne alındığında en golcü ikinci sezonunu geçiriyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik; En iyi ikinci sezon
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16 Kasım 2022 13:18
Süper Lig'de çıktığı ilk 13 maçta 26 gol atan Beşiktaş, son 10 sezonda söz konusu haftalarda fileleri en çok havalandırdığı 2. sezonu yaşıyor.

Daha önce 2015-16'da yine Şenol Güneş yönetiminde ilk 13 haftada 30 gole imza atan siyah beyazlılar söz konusu sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu sezon şu ana kadar maç başı 2 gol ortalaması ile oynayan Beşiktaş, 2015-16'da toplamda 75 gol atarken maç başı 2.2 gol ortalaması ile mutlu sona ulaşmıştı.

GOLLERİN %23'Ü WOUT WEGHORST'TAN

Siyah beyazlılarda şu anda sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst da 26 golün 6'sına imza atarak gollerin yüzde 23.1'ini tek başına kaydetmiş oldu. Bu arada Dünya Kupası arasının ardından, ertelenen Antalyaspor maçının dışında Gaziantep, Adana Demir, Kasımpaşa, Konyaspor'la karşılaşacak olan Kartal'da teknik ekip hücum performansını sürdürerek bu süreci 5'te 5'le geçmeyi planlıyor.

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