Beşiktaş'tan Diego Costa'ya son teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol golcü Diego Costa için son görüşmesini yaptı.



Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Diego Costa ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, İspanyol futbolcuya son olarak 3 milyon euro garanti maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.



Beşiktaş'tan garanti 3.5 milyon euro maaşın yanı sıra 1.5 milyon euro da imza parası isteyen Diego Costa'nın siyah-beyazlı takımdan aldığı son teklife en geç bir hafta içerisinde cevap vermesi bekleniyor.





