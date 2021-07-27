Beşiktaş'tan Diego Costa'ya son teklif!

Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro garanti maaş teklif etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Diego Costa'ya son teklif!
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27 Temmuz 2021 14:14
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol golcü Diego Costa için son görüşmesini yaptı.

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Diego Costa ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, İspanyol futbolcuya son olarak 3 milyon euro garanti maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Beşiktaş'tan garanti 3.5 milyon euro maaşın yanı sıra 1.5 milyon euro da imza parası isteyen Diego Costa'nın siyah-beyazlı takımdan aldığı son teklife en geç bir hafta içerisinde cevap vermesi bekleniyor.



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