Beşiktaş'tan devre arası tepkisi: 'Manuel zekanın ürünü'

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisinin devre arasında tepki geldi.
Beşiktaş, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" açıklaması yaptı.
Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş, Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltı sonrası bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" açıklaması yaptı.
Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş, Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltı sonrası bir paylaşım yaptı.
Umut Tahir Güneş, "Kadıköy'de şölen başladı.. Kıyım başladı… Halil Umut Meler ve ekibi iş başında… Dokunmadan çalınan bir penaltı… Yazıklar olsun…" ifadelerini kullandı.
Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler! pic.twitter.com/IhRA9o851B
— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 2, 2023
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