Beşiktaş'tan dev gelir beklentisi

Rus ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği Gedson Fernandes için Beşiktaş dev gelir bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan dev gelir beklentisi
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28 Haziran 2024 09:25
Beşiktaş, Gedson Fernandes ile yolların ayırmaya hazırlanıyor.

DEV GELİR BEKLENTİSİ

Portekizli oyuncunun, Rus ekibi Zenit'e transferi an meselesi. Bonuslarla birlikte rakamın 20 milyon Euro'ya yakın olduğu kaydedildi.



Bonservisinin % 50'sine sahip olan Beşiktaş yönetimi gelecek paranın yarısını anlaşma gereği Benfica'ya ödemek zorunda.

45 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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