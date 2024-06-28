Beşiktaş'tan dev gelir beklentisi

Beşiktaş, Gedson Fernandes ile yolların ayırmaya hazırlanıyor.
DEV GELİR BEKLENTİSİ
Portekizli oyuncunun, Rus ekibi Zenit'e transferi an meselesi. Bonuslarla birlikte rakamın 20 milyon Euro'ya yakın olduğu kaydedildi.
Bonservisinin % 50'sine sahip olan Beşiktaş yönetimi gelecek paranın yarısını anlaşma gereği Benfica'ya ödemek zorunda.
45 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
DEV GELİR BEKLENTİSİ
Portekizli oyuncunun, Rus ekibi Zenit'e transferi an meselesi. Bonuslarla birlikte rakamın 20 milyon Euro'ya yakın olduğu kaydedildi.
Bonservisinin % 50'sine sahip olan Beşiktaş yönetimi gelecek paranın yarısını anlaşma gereği Benfica'ya ödemek zorunda.
45 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU